Exposition Itinerrances Place de la République Pau, mardi 5 mars 2024.

Exposition Itinerrances Place de la République Pau Pyrénées-Atlantiques

L’exposition sera aux Halles de Pau, dans l’espace entre le carreau des producteurs et les étaliers, du 5 au 31 mars 2024.

L’Entre-Temps est un Groupe d’Entraide Mutuelle sous forme de bar associatif sans alcool. C’est un lieu de lutte contre l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale. L’ASFA est une association créée en 2008 qui a pour but d’intervenir auprès de personnes vulnérables ou des mineurs en danger, son Pôle Adultes exerce des mesures de protection des majeurs. La culture fait partie des projets des deux structures, qui développent régulièrement des actions culturelles visant à mettre en avant les talents de leurs adhérents et bénéficiaires.

L’exposition ITINERRANCES met en lumière des œuvres diverses d’artistes de septembre 2023 à juin 2024. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05

fin : 2024-03-31

Place de la République Halles de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine accueil@tourismepau.fr

