2023-02-28 13:30:00 – 2023-03-12

Aisne Serches GrandSoissons candidate pour le label Pays d’art et d’histoire. Mais qu’est-ce que c’est ? Venez découvrir ce projet ainsi que les richesses du territoire à Serches avec l’exposition Le Patrimoine est à vous ! En chemin vers le Pays d’art et d’histoire… +33 3 23 93 30 56 Patrimoine Soissons

