Exposition itinérante – Portraits d’ici Pervenchères, 25 avril 2022, Pervenchères.

Exposition itinérante – Portraits d’ici rue du Perche Devant l’école et la médiathèque Pervenchères

2022-04-25 – 2022-12-31 rue du Perche Devant l’école et la médiathèque

Pervenchères Orne

La commission culture de la CdC du Pays de Mortagne-au-Perche vous propose de découvrir l’exposition itinérante Portraits d’ici.

Patrice Olivier a photographié des hommes et des femmes du territoire : 15 professionnels passionnés, 15 artisans inspirés.

Retrouvez cette exposition dans les communes du Pays de Mortagne au Perche en 2022, et pour commencer à Pervenchères.

Oriane Varrier, céramiste Raku et artiste peintre au Royaume del’art, a ouvert son atelier en 2014. Le Raku est un art japonais qui à chaque création révèle un effet différent. Elle a commencé seule avec un four fabriqué par un professionnel et s’est essayée pendant trois années.

Selon Oriane “L’art permet de figer dans le temps une volonté d’expression”. Elle partage son savoir-faire en donnant des cours et des stages pour tous les âges.

+33 2 33 83 34 37 https://www.patrice-olivier.com/

