Exposition itinérante : Paris-Saclay Paysages Carré à la farine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Exposition itinérante : Paris-Saclay Paysages Carré à la farine, 17 février 2022, Versailles. Exposition itinérante : Paris-Saclay Paysages

du jeudi 17 février au samedi 5 mars à Carré à la farine

**Espaces naturels, aires urbaines, personnalités d’horizons divers… Paris-Saclay est un projet aux multiples facettes.** Pour valoriser cette diversité, l’EPA Paris-Saclay a demandé à sept artistes de poser leur regard sur 10 années de mutations urbaines, économiques et humaines. De l’art numérique à la peinture, des espaces de recherche aux espaces culturels, l’exposition Paris-Saclay Paysages est une invitation à parcourir les disciplines, les imaginaires et les lieux pour (re)découvrir le premier pôle d’innovation de France. ### Les artistes Miguel Chevalier • Céline Clanet • Florence Gilard • Arno Gisinger • Fabrice Hyber • Alain Leloup • Bernard Moninot Un voyage didactique à travers tous les paysages de Paris-Saclay Carré à la farine 70bis Rue de la Paroisse, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T11:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T11:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T11:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T11:00:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-21T11:00:00 2022-02-21T18:00:00;2022-02-22T11:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T11:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T11:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T11:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T11:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-02-28T11:00:00 2022-02-28T18:00:00;2022-03-01T11:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T11:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T11:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T11:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Carré à la farine Adresse 70bis Rue de la Paroisse, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Carré à la farine Versailles Departement Yvelines

Carré à la farine Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Exposition itinérante : Paris-Saclay Paysages Carré à la farine 2022-02-17 was last modified: by Exposition itinérante : Paris-Saclay Paysages Carré à la farine Carré à la farine 17 février 2022 Carré à la farine Versailles Versailles

Versailles Yvelines