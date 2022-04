Exposition itinérante : les résistants derrière les barreaux. Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

2022-07-16 – 2022-07-30

Exposition itinérante : les résistants derrière les barreaux. Ver-sur-Mer, Calvados

Découvrez le quotidien des résistants, sur la base de documents administratifs, lettres, photos, dessins, témoignages, qui décrivent leur vie en détention.

