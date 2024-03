Exposition itinérante Blagnac Ô féminin – Du 18 au 25 mars Complexe sportif de Naudin Blagnac, lundi 18 mars 2024.

Exposition itinérante Blagnac Ô féminin – Du 18 au 25 mars Rendez-vous du 18 au 25 mars pour l’exposition itinérante de portraits photographiques de femmes inspirantes 18 – 25 mars Complexe sportif de Naudin Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-25T09:00:00+01:00 – 2024-03-25T18:00:00+01:00

Blagnac ô féminin, femmes d’hier et d’aujourd’hui

La ville renouvelle son exposition de femmes inspirantes et remarquables, impliquées dans la ville de Blagnac dans des domaines aussi variés que le sport, le bénévolat, l’entrepreneuriat ou encore l’art. Cette année, 5 portraits supplémentaires, 5 parcours inédits, 5 engagements différents mais bel et bien 5 nouvelles sources d’inspiration pour tous. Sportives, femmes actives, en insertion professionnelle, élues, artistes, bénévoles d’association et de club sportif, ces blagnacaises sont sur tous les fronts. Cette diversité de parcours et d’engagements permet de lutter contre les stéréotypes et prouve que tout est possible, aucun métier n’est inaccessible.

Complexe sportif de Naudin 27 Chemin du Moulin de Naudin, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 76 50 »}, {« type »: « email », « value »: « sports@mairie-blagnac.fr »}]

exposition portrait