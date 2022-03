Exposition itinérante : Bigaradier Jardins du musée international de la parfumerie, 3 juin 2022, Mouans-Sartoux.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins du musée international de la parfumerie

Partez à la découverte du bigaradier, un agrume remarquable et précieux dont le voyage multiséculaire depuis l’Inde jusqu’aux Alpes-Maritimes, en passant par les jardins de Versailles et les flacons des plus grands parfums, a marqué l’histoire de la biodiversité autant que des civilisations humaines. Au travers d’une exposition itinérante, proposée par le Conservatoire Méditerranéen Partagé et ses partenaires la Fondation MUL, l’INRAE et le Groupe l’Occitane, découvrez la place de cette espèce dans le monde des agrumes, ses origines géographique et historique, ses spécificités botaniques et agronomiques, ainsi que ses nombreux usages et ses utilisations. Cette exposition est le fruit du partenariat entre ces différents acteurs, engagés dans un travail de recherche sur la diversité variétale du bigaradier depuis 2021. Conçue pour voyager, pédagogique et ludique, elle a vocation à être accueillie par différentes structures publiques et privées ayant chacune un lien particulier avec cet agrume aux multiples facettes. Les premières étapes de ce parcours prendront place dans les Alpes-Maritimes, berceau de la filière agricole du bigaradier en France. L’exposition itinérante sera accessible au public gratuitement dans les jardins du MIP pendant les 3 jours de rendez-vous aux jardins et restera visible tout le mois de juin.

Entrée Libre

Bigaradier : un agrume au parfum d’histoire

Jardins du musée international de la parfumerie 979, chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T19:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:30:00