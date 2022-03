Exposition itinérante “10 ans de restauration du patrimoine en Lot-et-Garonne (2010-2019)” Le Temple-sur-Lot, 25 avril 2022, Le Temple-sur-Lot.

Exposition itinérante “10 ans de restauration du patrimoine en Lot-et-Garonne (2010-2019)” Maison des associations et du tourisme 2 Place du café Le Temple-sur-Lot

2022-04-25 – 2022-05-14 Maison des associations et du tourisme 2 Place du café

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne Le Temple-sur-Lot

EUR Retrouvez l’exposition itinérante conçue par le département du Lot et Garonne et présentée par deux associations du Temple sur Lot : Berceau des Nymphéas et Temple du Breuil.

Exposition visible aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme : le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 13h.

Retrouvez l’exposition itinérante conçue par le département du Lot et Garonne.

Exposition visible aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme : le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 13h.

+33 5 53 41 86 46

Retrouvez l’exposition itinérante conçue par le département du Lot et Garonne et présentée par deux associations du Temple sur Lot : Berceau des Nymphéas et Temple du Breuil.

Exposition visible aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme : le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 13h.

©CD47

Maison des associations et du tourisme 2 Place du café Le Temple-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-03-14 par OT Lot-et-Tolzac