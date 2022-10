Exposition – Itinérances Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Doubs EUR 0 0 Tous les jours de 10h à 12h et de 14 à 18h.

Le dimanche de 14h à 18h.

Organisé par Les Amis du Musée de Pontarlier.

Depuis 2000, la galerie Itinérances créée par l’Association des Amis du Musée de Pontarlier a toujours le même objectif : faire découvrir au public, au gré des opportunités, des artistes contemporains comtois et suisses, ou d’ailleurs… contact@admdp.com +33 3 81 38 82 12 https://admdp.com/ Pontarlier

