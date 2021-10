Nantes Musée de l'imprimerie de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Exposition ISTHME Musée de l’imprimerie de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du mercredi 6 octobre au vendredi 7 janvier 2022 à Musée de l’imprimerie de Nantes

Exposition des estampes lithographies et linogravures réalisées sur les presses du Musée par l’artiste nantaise ISTHME

entrée libre

Lithographies, linogravures et peintures, estampes réalisées dans les ateliers du Musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie de Nantes 24 quai de la Fosse Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

