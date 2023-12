Cet évènement est passé Exposition « Islande, sur le dos du dragon » L’Atelier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Exposition « Islande, sur le dos du dragon » L'Atelier Paris, 7 décembre 2023

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Exposition de Philippe Lefebvre : peintures, sculptures, pyrogravures inspirées de l’Islande Couleur et noirceur, volcans et fractures se déploient au travers de l’Islande comme l’échine d’un dragon, crachant le feu sous les glaces. Des flots impétueux grouillent comme des serpents de légende. L’exposition « Islande, sur le dos du dragon » vous invite à plonger au cœur des éléments par de grandes toiles, des céramiques, des pyrogravures et diverses expérimentions de la matière. Le livre « Islande, sur le dos du dragon » sera disponible lors de l’exposition. L’exposition est ouverte au 229 rue de Charenton 75012 Paris (atelier au fond de la cour, sous la glycine) à partir du jeudi 7 jusqu’au samedi 23 décembre 2023, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 19h, et, en dehors de ces horaires, sur rendez-vous. Vernissage le dimanche 10 décembre à partir de 16h. L’Atelier 229 rue de Charenton 75012 Paris Contact : +33624127128 p-lefebvre@sfr.fr https://www.facebook.com/PhilippLefebvre https://www.facebook.com/PhilippLefebvre

