Exposition Isabelle Richard & Béatrice Witdouck Les Arts Buissonniers Fourques Fourques, vendredi 8 mars 2024.

Exposition Isabelle Richard & Béatrice Witdouck Béatrice Witdouck, peinture, et Isabelle RIchard, sculpture, s’invitent durant le Printemps des Poètes à Fourques 66 8 mars – 1 avril Les Arts Buissonniers Fourques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T15:00:00+01:00 – 2024-03-08T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-01T15:00:00+02:00 – 2024-04-01T18:30:00+02:00

Célébrer la poésie, est-ce sortir des carcans d’une écriture formelle ?

La poésie nous permettrait-elle d’accéder à une réflexion sur l’humain, sur le sens profond de la vie, sur le sensible ?

Serions-nous alors capables de porter un regard différent sur le monde ?

Les œuvres d’Isabelle Richard et Béatrice Witdouck, œuvres indéniablement poétiques , nous interpellent et nous invitent à sortir des dualismes réducteurs.

Beauté laideur, ombre lumière, des concepts qui n’existent que dans notre esprit ?

La dualité traduit-elle notre capacité, ou notre incapacité à sortir de nos illusions pour approcher et apprécier le monde tel qu’il est ?

Cette double exposition devrait permettre au spectateur de se poser ces questions.

Gisèle Fourquet, présidente de l’association

Possibilité de visite sur RDV

Les Arts Buissonniers Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie

Peinture art singulier