Isabelle MAISTRE pour ses peintures et Pauline PEROT pour ses ferroneries d’art. Vernissage le 6 août à 18h30. mairie@savigny-en-sancerre.fr +33 2 48 78 50 90 La mairie de Savigny-en-Sancerre présente, dans sa salle des mariage, une exposition des oeuyvres de deux artistes :

© Mairie Savigny en Sancerre
dernière mise à jour : 2021-07-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

