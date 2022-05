EXPOSITION ISABELLE JAROUSSE Montpellier, 4 mai 2022, Montpellier.

EXPOSITION ISABELLE JAROUSSE Montpellier

2022-05-04 – 2022-08-28

Montpellier Hérault

6 6 EUR Ne manquez pas l’exposition “ISABELLE JAROUSSE”, du 04 mai au 28 août 2022 au musée d’Art Brut à Montpellier.

►L’intérieur, toujours allez dedans. Il y a une multitude de choses à découvrir en soi. ».Depuis trente ans, je suis fidèle au papier, support que je fabrique à partir de la pâte à papier qui vient du chiffon. Cette matière est une texture douce comme du coton, métaphore du drapé et de la peau ; une matrice noueuse, creuse ou plate dans laquelle j’inscris mon écriture, je structure mon langage, j’obéis à la création. Je me rappelle qu’enfant, à l’école, je construisais des remparts invisibles pour me protéger.

Avec mes pinceaux remplis de couleur, je peignais avec passion les rois de France. Sous le regard bienveillant de François 1er, le temps n’existait plus. J’oubliais mes peurs, je séchais mes larmes. A l’âge adulte, je fis l’acquisition de minuscules amulettes anthropomorphes, en bois sculpté, qui servaient à protéger des mauvais esprits la personne qui les portait. Fascinée par la finesse et la tendresse de ces petits personnages aux dents pointues, je les installais sur ma table de travail.

Pendant des années, je les observais, les dessinais et les transformais. Avec le bout de mon pinceau, j’inventais d’autres postures. Aujourd’hui, animaux, plantes, êtres humains mais aussi des formes plus abstraites comme des traits, des points, des courbes, enrichissent mon langage graphique.

Je compose ma surface blanche avec un pinceau rempli d’encre noire, je dessine à plat ou en relief, lentement, minutieusement. J’investis la surface du papier de mon écriture obsessionnelle, je vérifie l’ensemble et scrute le moindre défaut. Commence alors un travail de recomposition. Je découpe et colle des pansements de papiers pour cacher les «ratés ». Je reconstruis le dessin pour atteindre l’harmonie souhaitée entre les pleins et les vides. Des épaisseurs s’ajoutent au support initial, des palimpsestes d’une écriture réprimée, rejetée, corrigée, froissée jusqu’à la perfection. Mes séries, « Les bouches cousues », « Fleurs et couronnes, « L’attente au crépuscule », « Les parfums de l’attente »,« L’incessant flot des pensées », « Bruissement », sont un foisonnement d’éléments liés les uns aux autres, une foule d’individus aux regards interrogateurs … !

