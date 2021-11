Matignon Matignon Côtes-d'Armor, Matignon Exposition Isabelle Douzamy Matignon Matignon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Matignon Côtes d’Armor Exposition de peintures au pastel sec de l’artiste peintre Isabelle Douzamy. Tous les jours de 15h30 à 19h

Sauf le mercredi (jour de marché) de 9h à 13h

et le samedi de 10h à 12h et de 15h30 à 19h A l’approche de Noël, Isabelle vous propose de découvrir ses derniers pastels.

