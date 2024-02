Exposition Isabelle Charnaux rue Notre Dame Pontarlier, lundi 1 janvier 2024.

Exposition Isabelle Charnaux rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Pendant les horaires d’ouverture de la boutique du mardi au venderdi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Organisé par La Tisanerie.

« Dès que le froid s’installe, je ne résiste pas à l’appel de la glace. Ces clichés sont le résultat de longues heures passées à silloner les grandes étendues gelées des lacs du Haut-Doubs. Ces visions magiques éphémères me font apparaître les supports graphiques en devenir. La naissance du tableau semble une évidence car le regard de la plasticienne prédomine sur la photographe… » Isabelle Charnaux EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-02-29

rue Notre Dame La Tisanerie

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Exposition Isabelle Charnaux Pontarlier a été mis à jour le 2024-02-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS