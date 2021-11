Exposition – Isabelle Cayeux : Tu iras Lire Erquy, 1 décembre 2021, Erquy.

Exposition – Isabelle Cayeux : Tu iras Lire Bibliothèque : le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy

2021-12-01 – 2021-12-31 Bibliothèque : le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet

Erquy Côtes d’Armor

« Je ne sais pas peindre sur une feuille blanche » Isabelle Cayeux

Si la page blanche ne l’inspire pas, Isabelle Cayeux aime en revanche le vieux papier et c’est donc avec bonheur qu’elle se laisse inspirer par la littérature autant que par l’objet-livre, comme elle l’explique plus bas. Elle dessine, à l’encre de chine, à l’aquarelle ou au crayon sur les pages de garde des romans, leur donne une interprétation personnelle et poétique, son trait en fait des œuvres uniques qui trouveront naturellement leur place à la bibliothèque ce mois de décembre !

Ouvert à tous, gratuit, exposition visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Mardi 15:00-18:00

Mercredi 10:00-12:00 et 14:00-18:00

Vendredi 15:00-19:00

Samedi 10:00-13:00 et 14:00-17:00

Dimanche 14:00-18:00

Bibliothèque : le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Office de tourisme d’Erquy