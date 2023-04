Exposition Isabelle Augé Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition Isabelle Augé Bibliothèque Mohammed Arkoun, 15 avril 2023, Paris. Du samedi 15 avril 2023 au lundi 15 mai 2023 :

.Public adultes. gratuit

Exposition d’aquarelles de la rue Mouffetard (2020-23) : « Une rue colorée et vivante comme une Kundalini » Peintre, figurative et abstraite, Isabelle Augé a commencé en 2020 une dérive exploratoire à la « Mouffe » qui se poursuit aujourd’hui. C’est à l’occasion du confinement, dans un Paris momentanément éteint, qu’elle y trouva une énergie de vie des Gobelins aux hauteurs de la Montagne Sainte Geneviève. Les aquarelles présentées captent un détail, un moment, les saisons, les gens ; elles restituent ce souffle, ce flux, en vingt petits formats et quelques vues étirées dans des perspectives à 180°. Exposition du 15 avril au 15 mai. Vernissage samedi 15 avril à 18h. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : 01 43 37 96 54 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun/ https://www.facebook.com/BibArkoun/

Isabelle Augé

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun Adresse 74 rue Mouffetard Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition Isabelle Augé Bibliothèque Mohammed Arkoun 2023-04-15 was last modified: by Exposition Isabelle Augé Bibliothèque Mohammed Arkoun Bibliothèque Mohammed Arkoun 15 avril 2023 Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Paris

Paris Paris