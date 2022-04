Exposition Isabel Espinoza 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen, 2 avril 2022, Le pouliguen.

Exposition Isabel Espinoza

du samedi 2 avril au dimanche 26 juin à 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen

Isabel Espinoza est une artiste originaire de Quito en Equateur. Son œuvre est axée autour de l’Homme et de son rapport au monde qu’il habite. Son travail tend à prendre de multiples formes ; graphique, peinture et volume convergent pour exprimer avec un œil neuf les interactions humaines et les tragédies en cours : migrations, urbanisation dévorante et dérèglements climatiques en tête. Profondément sensible à ces questions, elle œuvre avec lucidité à en rendre compte à travers l’originalité de sa pratique. En ce sens, la proximité d’Isabel Espinoza avec la nature est source de créativité. Elle fabrique ainsi elle-même son propre papier à partir des fibres végétales les plus diverses. *Après un séjour en résidence d’artistes en 2017, I.Espinoza prolonge l’étude qu’elle y avait menée en signant son retour au Musée Boesch.

35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

