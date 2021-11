Exposition Irissarry, 17 novembre 2021, Irissarry.

Exposition Irissarry

2021-11-17 – 2021-12-17

Irissarry Pyrénées-Atlantiques Irissarry

L’association Hatsa Elkartea vous propose de découvrir, dans les locaux du CDEP Ospitalea à Irissarry, l’exposition « Su Hatsa ».

Vous y découvrirez des trésors linguistiques basques et des poésies mis en valeur par de surprenantes sculptures du poète et artiste Auxtin Zamora.

Pour cette exposition, pas de photographies mais bien des objets, des sculptures nées du travail du feu accompagnent et mettent en valeur les poésies proposées en Basque et en Français.

Pass sanitaire obligatoire.

+33 5 59 37 97 20

CEP Ospitalea

Irissarry

