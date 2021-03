Exposition Irène Jonas – « Cilka », photographies d’URSS, 20 mars 2021-20 mars 2021, Perche en Nocé.

Exposition Irène Jonas – « Cilka », photographies d’URSS 2021-03-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-05-16 18:00:00 18:00:00 La Pocket Galerie 9 Rue Saint-Martin

Perche en Nocé Orne

Irène Jonas poursuit depuis quelques mois une résidence à Perche-en-Nocé soutenue par l’association Moulin Blanchard, la DRAC Normandie et réalisée en coproduction avec Art Culture & Co.

Elle rencontre et s’entretient avec les habitants afin de mener à bien un essai sociologique et une campagne photographique évocatrice de la notion de ruralité.

L’exposition avec la publication qui l’accompagne seront diffusées tout l’été au Moulin Blanchard dans le cadre d‘un cycle de 6 expositions et d’un colloque sur Mémoires et ruralités.

En amont de cette importante exposition, La Pocket galerie propose une présentation en avant-première qui permettra aux amateurs de découvrir la démarche de l’artiste à travers un travail qu’elle a mené sur ses propres racines et qui l’a menée jusqu’en Russie.

Exposition visible du vendredi au dimanche.

