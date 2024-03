Exposition « Invocations » Galerie Vincent Bercker Aix-en-Provence, mardi 2 avril 2024.

Exposition « Invocations » Galerie Vincent Bercker Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

À l’invitation de son compère Xavier de Kepper, Nils Bertho investit la plus petite galerie du Festival. Dans cet écrin modèle réduit, l’artiste, invoque les dieux de la création autant que ses peurs d’enfant, dans la tradition de la scène outsider.

Avec Invocations, Nils Bertho raconte sur de grandes toiles les légendes chargées de tension d’un monde peuplé de créatures hybrides qui s’affrontent et se livrent à d’étranges rituels Je m’inspire de la mythologie médiévale, des estampes japonaises, de la dark-fantasy, des dessins animés, des comics, des jeux vidéo, des Kaijū, du cinéma bis, de l’histoire de l’art ou encore de mes jouets d’enfants… Un univers, qui semble en perpétuel mouvement, et dans lequel Nils complète ses références personnelles avec des images captées sur Internet. Le tout lui sert de terreau et de bestiaire pour saturer de dessins la rétine du spectateur J’aime l’idée que l’on puisse s’y perdre et y redécouvrir des choses, en jouant avec les limites de la mémoire photographique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-27

Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@bd-aix.com

