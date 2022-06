Exposition « Invitation au voyage » par Diem Thuy Le Mai

2022-06-24 – 2022-07-07 Artiste autodidacte originaire du Vietnam, Diem Thuy Le Mai a toujours été passionnée de peinture. Exerçant d’abord une profession dans le domaine de la santé, ce n’est qu’en 2011 qu’elle se consacre entièrement à sa passion. Elle puise son inspiration dans les nombreux paysages qu’elle rencontre en mélangeant les influences vietnamiennes et françaises.

Découvrez l'exposition « Invitation au voyage » avec des œuvres contemporaines et colorées réalisées en technique mixte qui mènent à une découverte picturale à la frontière de l'abstraction. +33 6 60 61 61 82 http://www.lemaithuy.sitew.com/

dernière mise à jour : 2022-04-25

