Exposition « Invitation au voyage » Galerie Robillard (espace d’exposition), 23 juin 2022, Paris.

Du jeudi 23 juin 2022 au mercredi 06 juillet 2022 :

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Publiés au cœur des années 1960, les albums de Miroslav Sasek ont fait voyager les enfants de Paris à Hong Kong, en passant par Rome, Londres, New York… Avec son regard poétique et plein d’humour, il a retranscrit l’âme de tant de villes et pays dans des illustrations très stylisées. Cette exposition présente une centaine de ces planches originales. Un grand tour du monde avec l’un des plus célèbres illustrateurs du 20e siècle, qui en a influencé tant d’autres depuis.

Ces dessins bénéficient d’un prêt exceptionnel de la Fondation Miroslav Sasek à Prague, et ne sont donc pas disponibles à la vente. Mais la galerie propose une série de tirages d’art exclusifs en Europe, numérotés et authentifiés, en édition limitée.

Galerie Robillard (espace d’exposition) 38 rue de Malte 75011 Paris

Contact : https://www.galerierobillard.com/exhibition-on-site/invitation-au-voyage/ 0612463800 https://fb.me/e/1nAfzEwBR https://fb.me/e/1nAfzEwBR

Miroslav Šašek Foundation, Prague Miroslv Sasek