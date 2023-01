Exposition « Inversible » – Xavier Oliviero Brest, 15 janvier 2023, Brest .

Exposition « Inversible » – Xavier Oliviero

2023-01-15 – 2023-02-25

Le projet Inversible exhume des œuvres enfouies dans la mémoire et réveille le regard, grâce à une série de diapositives et de visionneuses, en révélant des images trop vite cataloguées et rangées sur l’étagère des souvenirs.

L’exposition cherche à faire ressentir un espace, intime et géographique, à travers les images des archives de la ville de Brest, des habitants de l’agglomération et de ses alentours.

Ainsi, des voisins d’un même territoire racontent côte à côte une histoire photographique, aux sujets divers, autant ordinaires qu’extraordinaires grâce au medium des visionneuses. Chaque installation est une scénographie où se côtoient des interpénétrations, des ricochets et des reflets plus ou moins probables, mêlant la petite et la grande histoire.

Divertissement populaire et familial, support pédagogique des salles de classe ou médium artistique à part entière, la diapositive n’est pas seulement un support, qui permet de projeter une image en faisant passer la lumière à travers un positif, elle est aussi un miroir qui envisage ce qui se rapproche et ce qui s’éloigne.

La diapositive et sa visionneuse offrent un autre temps et un autre geste.

Rencontre de l’artiste avec le public :

Samedi 14 janvier 2023 de 14h30 à 18h30, sans inscription

Durant les vacances d’hiver (entre les samedis 11 et 25 février 2023) : sur inscription uniquement (jauge 20 pers. Max)

Exposition ouverte du mardi au samedi de14h30 à 18h30 et le mercredi de 10h à 12h puis de 14h30 à 18h30.

Jours de fermeture : dimanche et lundi.

Entrée libre et gratuite

maisondelafontaine@mairie-brest.fr +33 2 98 00 80 80 https://www.brest.fr/actus-agenda/agenda/agenda-2563/exposition-inversible-de-xavier-oliviero-1612923.html

