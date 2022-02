[Exposition] Inventions extraordinaires Saint-Nicolas-d’Aliermont, 26 mars 2022, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

[Exposition] Inventions extraordinaires Musée de l’Horlogerie /48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont

2022-03-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-24 18:30:00 18:30:00 Musée de l’Horlogerie /48 Rue Edouard Cannevel

Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime Saint-Nicolas-d’Aliermont

« Toutes les inventions imaginables » tels sont les mots de la reine Victoria à sa sortie de la première exposition universelle de 1851 à Londres. C’est son époux, le prince Albert qui a imaginé et conçu « une exposition des œuvres de l’industrie de toutes les nations ».

En pleine révolution industrielle, il s’inspire des expositions des produits de l’industrie française lancée en France depuis 1789 pour relancer la production française et susciter une émulation entre fabricants et négociants. L’industrie horlogère et en particulier à Saint-Nicolas d’Aliermont au cours du XIXe siècle est l’une de ces industries phares productrices d’étonnantes inventions !

Ainsi le catalogue général des brevets d’inventions concernant l’horlogerie de 1792 à 1869, recense pas moins de 14 brevets déposés par les horlogers aliermontais dont Pons, Villon, Croutte ou Delépine.

L’exposition se poursuit par la présentation des inventions horlogères brevetées présentes dans les collections du musée, ainsi que d’autres inventions extraordinaires de nos horlogers, prouesses techniques pour l’époque, dont une des premières voitures électriques ! Ces inventions ont révolutionnés la vie quotidienne, les sciences, la production industrielle ou tout simplement amusé et diverti plusieurs générations.

L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30.

« Toutes les inventions imaginables » tels sont les mots de la reine Victoria à sa sortie de la première exposition universelle de 1851 à Londres. C’est son époux, le prince Albert qui a imaginé et conçu « une exposition des œuvres de l’industrie de…

museehorlogerie@wanadoo.fr +33 2 35 04 53 98 http://www.musee-horlogerie-aliermont.fr/

« Toutes les inventions imaginables » tels sont les mots de la reine Victoria à sa sortie de la première exposition universelle de 1851 à Londres. C’est son époux, le prince Albert qui a imaginé et conçu « une exposition des œuvres de l’industrie de toutes les nations ».

En pleine révolution industrielle, il s’inspire des expositions des produits de l’industrie française lancée en France depuis 1789 pour relancer la production française et susciter une émulation entre fabricants et négociants. L’industrie horlogère et en particulier à Saint-Nicolas d’Aliermont au cours du XIXe siècle est l’une de ces industries phares productrices d’étonnantes inventions !

Ainsi le catalogue général des brevets d’inventions concernant l’horlogerie de 1792 à 1869, recense pas moins de 14 brevets déposés par les horlogers aliermontais dont Pons, Villon, Croutte ou Delépine.

L’exposition se poursuit par la présentation des inventions horlogères brevetées présentes dans les collections du musée, ainsi que d’autres inventions extraordinaires de nos horlogers, prouesses techniques pour l’époque, dont une des premières voitures électriques ! Ces inventions ont révolutionnés la vie quotidienne, les sciences, la production industrielle ou tout simplement amusé et diverti plusieurs générations.

L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30.

Musée de l’Horlogerie /48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont

dernière mise à jour : 2022-02-25 par