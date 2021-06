Exposition : Inventer la couleur. Hommage à Louis Ducos du Hauron Agen, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Agen.

Exposition : Inventer la couleur. Hommage à Louis Ducos du Hauron 2021-07-03 14:00:00 – 2021-10-03 18:00:00 Place des Jacobins Eglise des Jacobins

Agen Lot-et-Garonne

Présentée pour la commémoration du centenaire de la mort de Louis Ducos du Hauron (1837-1920), inventeur de la photographie en couleur, l’exposition réunit plus de cent oeuvres de dix-neuf photographes auteurs et artistes, autour des pionniers William Eggleston, Ernst Haas, Saul Leiter, qui, en faisant entrer la photographie en couleur au musée dans les années 1960-1970, lui ont permis d’accéder au statut d’oeuvre d’art réservé jusqu’alors à la photographie en noir et blanc. En Europe, où le monopole artistique du noir et blanc était encore plus marqué, l’Italien Luigi Ghirri dans les années 1970 et le Français John Batho dès 1963 s’engagent dans la photographie en couleur…

+33 5 53 69 47 23

Ville d’Agen

