EXPOSITION : INVENT’AIR : 5ÈME SALON ART NATURE CONTEMPORAIN Prades-le-Lez, 28 août 2021, Prades-le-Lez.

EXPOSITION : INVENT’AIR : 5ÈME SALON ART NATURE CONTEMPORAIN 2021-08-28 – 2021-09-19

Prades-le-Lez Hérault Prades-le-Lez

GRATUIT – en accès libre

Du 28 août au 19 septembre

EXPOSITION : INVENT’AIR : 5ÈME SALON ART NATURE CONTEMPORAIN

Exposition de l’Artothèque

Le 5ème salon Art Nature Contemporain : Invent’Air est une ode à l’air !

L’Air, ce fluide gazeux parfait ! Incolore, inodore et invisible, sans qui la vie sur terre serait impossible.

Cette exposition nous propose, après cette crise sanitaire sans précédent, de nous réapproprier cet air essentiel à la vie, mais aussi tout ce qu’il représente : l’extérieur, notre liberté : liberté de respirer, de vivre, afin d’arriver ensemble à construire un monde plus serein.

Exposition au rez-de-chaussée du château

Horaires :

du lundi au vendredi de 14h à 17h

le week-end de 14h à 18h

Pour compléter l’exposition :

– vendredi 3 septembre à 19h : vernissage

– samedi 4 et dimanche 5 septembre de 14h à 17h30 : rencontre avec les artistes (en accès libre)

– dimanche 5 septembre à 14h et à 15h30 : visite commentées – sur inscription

– dimanche 5 septembre de 15h à 16h30 : conférence la peinture silencieuse – sur inscription

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

Exposition d’art contemporain : une véritable ode à l’air !

domainederestinclieres@herault.fr +33 4 67 67 82 20 http://domainederestinclieres.herault.fr/

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

dernière mise à jour : 2021-07-20 par RESTINCLIERES