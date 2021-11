[ EXPOSITION ] « INUSABLE » PAR HALTE À L’OBSOLESCNCE PROGRAMMÉE (HOP) | A PARTIR DE 28 OCTOBRE Maison écocitoyenne, 28 octobre 2021, Bordeaux.

[ EXPOSITION ] « INUSABLE » PAR HALTE À L’OBSOLESCNCE PROGRAMMÉE (HOP) | A PARTIR DE 28 OCTOBRE

du jeudi 28 octobre au lundi 3 janvier 2022 à Maison écocitoyenne

Exposition « Inusable » ———————– C’était avant la fin des années 60. Une époque où le jetable n’était pas encore la norme. Les vêtements, les chaussures, les ustensiles, les outils, les voitures, les vélos… tout devait durer. Les acheteurs le voulaient ; les vendeurs le promettaient. Le durable était une valeur, et elle était partagée. « Solide », « inusable », « robuste », « incassable », « indéchirable », « inoxydable » étaient les plus récurrents des slogans publicitaires. Argument de vente et promesse d’achat utile, le durable était dans ces années-là l’alpha et l’oméga d’un produit réussi. C’était avant l’insolente croissance des trente glorieuses, avant que nous acceptions de plonger collectivement et tête baissée dans une société de consommation dans laquelle nous nous sommes englués, avant surtout le réchauffement climatique, la raréfaction de nos ressources et notre imminente noyade sous les déchets que nous produisons. **L’exposition « Inusable »**, constituée de 23 affiches publicitaires mettant en avant la robustesse des produits, se veut une réflexion sur les dérives d’un mode de consommation qui nous pousse à jeter avant même d’user, à gaspiller sans compter. Une exposition qui rappelle que ces dérives, pour radicales qu’elles soient, sont extrêmement récentes au regard de l’histoire. Elle ne vise pas pour autant la promotion d’un brusque retour en arrière, mais une avancée vers des pratiques vertueuses porteuses d’équilibre individuel et collectif, de justice sociale et de sauvegarde de notre environnement. Cette exposition, à travers un mode plus artistique que militant, est une invitation à ouvrir le débat sur la production et la consommation durables et ainsi fédérer les visiteurs, tous acteurs et tous un peu responsables de cette nécessaire transition à opérer, autour de l’allongement de la durée de vie des produits. Ça n’était pas mieux hier : ce sera mieux demain ! Cette exposition élaborée par [HOP](https://www.halteobsolescence.org/) en partenariat avec la Bibliothèque Forney peut être proposée à divers événements autour de la production et la consommation durables. Commissaires de l’exposition : Annie-Claude Elkaim et Thierry Devynck **_Jusqu’à janvier 2021_** Photo ©A. Sibelait, Bordeaux Métropole

Gratuit, en accès libre

Constituée de 23 affiches publicitaires mettant en avant la robustesse des produits, l’expo se veut une réflexion sur les dérives d’un mode de consommation qui nous pousse à jeter avant même d’user.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T00:00:00 2021-10-28T23:59:00;2021-10-29T00:00:00 2021-10-29T23:59:00;2021-10-30T00:00:00 2021-10-30T23:59:00;2021-10-31T00:00:00 2021-10-31T22:59:00;2021-11-01T00:00:00 2021-11-01T23:59:00;2021-11-02T00:00:00 2021-11-02T23:59:00;2021-11-03T00:00:00 2021-11-03T23:59:00;2021-11-04T00:00:00 2021-11-04T23:59:00;2021-11-05T00:00:00 2021-11-05T23:59:00;2021-11-06T00:00:00 2021-11-06T23:59:00;2021-11-07T00:00:00 2021-11-07T23:59:00;2021-11-08T00:00:00 2021-11-08T23:59:00;2021-11-09T00:00:00 2021-11-09T23:59:00;2021-11-10T00:00:00 2021-11-10T23:59:00;2021-11-11T00:00:00 2021-11-11T23:59:00;2021-11-12T00:00:00 2021-11-12T23:59:00;2021-11-13T00:00:00 2021-11-13T23:59:00;2021-11-14T00:00:00 2021-11-14T23:59:00;2021-11-15T00:00:00 2021-11-15T23:59:00;2021-11-16T00:00:00 2021-11-16T23:59:00;2021-11-17T00:00:00 2021-11-17T23:59:00;2021-11-18T00:00:00 2021-11-18T23:59:00;2021-11-19T00:00:00 2021-11-19T23:59:00;2021-11-20T00:00:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-21T00:00:00 2021-11-21T23:59:00;2021-11-22T00:00:00 2021-11-22T23:59:00;2021-11-23T00:00:00 2021-11-23T23:59:00;2021-11-24T00:00:00 2021-11-24T23:59:00;2021-11-25T00:00:00 2021-11-25T23:59:00;2021-11-26T00:00:00 2021-11-26T23:59:00;2021-11-27T00:00:00 2021-11-27T23:59:00;2021-11-28T00:00:00 2021-11-28T23:59:00;2021-11-29T00:00:00 2021-11-29T23:59:00;2021-11-30T00:00:00 2021-11-30T23:59:00;2021-12-01T00:00:00 2021-12-01T23:59:00;2021-12-02T00:00:00 2021-12-02T23:59:00;2021-12-03T00:00:00 2021-12-03T23:59:00;2021-12-04T00:00:00 2021-12-04T23:59:00;2021-12-05T00:00:00 2021-12-05T23:59:00;2021-12-06T00:00:00 2021-12-06T23:59:00;2021-12-07T00:00:00 2021-12-07T23:59:00;2021-12-08T00:00:00 2021-12-08T23:59:00;2021-12-09T00:00:00 2021-12-09T23:59:00;2021-12-10T00:00:00 2021-12-10T23:59:00;2021-12-11T00:00:00 2021-12-11T23:59:00;2021-12-12T00:00:00 2021-12-12T23:59:00;2021-12-13T00:00:00 2021-12-13T23:59:00;2021-12-14T00:00:00 2021-12-14T23:59:00;2021-12-15T00:00:00 2021-12-15T23:59:00;2021-12-16T00:00:00 2021-12-16T23:59:00;2021-12-17T00:00:00 2021-12-17T23:59:00;2021-12-18T00:00:00 2021-12-18T23:59:00;2021-12-19T00:00:00 2021-12-19T23:59:00;2021-12-20T00:00:00 2021-12-20T23:59:00;2021-12-21T00:00:00 2021-12-21T23:59:00;2021-12-22T00:00:00 2021-12-22T23:59:00;2021-12-23T00:00:00 2021-12-23T23:59:00;2021-12-24T00:00:00 2021-12-24T23:59:00;2021-12-25T00:00:00 2021-12-25T23:59:00;2021-12-26T00:00:00 2021-12-26T23:59:00;2021-12-27T00:00:00 2021-12-27T23:59:00;2021-12-28T00:00:00 2021-12-28T23:59:00;2021-12-29T00:00:00 2021-12-29T23:59:00;2021-12-30T00:00:00 2021-12-30T23:59:00;2021-12-31T00:00:00 2021-12-31T23:59:00;2022-01-01T00:00:00 2022-01-01T23:59:00;2022-01-02T00:00:00 2022-01-02T23:59:00;2022-01-03T00:00:00 2022-01-03T23:59:00