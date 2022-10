EXPOSITION « INTUITIONS » DE DADY NKANGA Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe

EXPOSITION « INTUITIONS » DE DADY NKANGA
Fresnay-sur-Sarthe

Galerie L'arTmature
12 Place Thiers
Fresnay-sur-Sarthe

2022-10-09 – 2022-11-29

Galerie L’arTmature 12 Place Thiers

Fresnay-sur-Sarthe

Pour Dady Nkanga Yafu qui a dû fuir son pays après avoir connu la prison pour ses idées, « il ne peut y avoir place pour l'art là où il n'y a pas de liberté ». Porteuses de messages de paix et de fraternité, ses toiles « sont des appels à la joie, à la vie.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le dimanche et le lundi.

Découvrez l'exposition de Dady Nkanga à la Galerie L'arTmature de Fresnay-sur-Sarthe !

http://www.lartmature.com/

