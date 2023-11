[exposition] Introspection · Johanny Bert La Maison des métallos Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 06 décembre 2023 au samedi 16 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

du mer. 06 déc au sam. 16 déc.

accessible en continu, aux horaires d’ouverture de la Maison des métallos

Découvrez l’univers artistique de Johanny Bert

Un parcours immersif où photographies et enregistrements sonores retracent plusieurs années de créations et de répétitions, en passant par la construction de marionnettes et de décors. Une plongée dans l’univers artistique de Johanny Bert !

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/exposition-johanny-bert +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/

Théâtre de la Romette