Exposition « Intimes reflets » Le Blanc, 7 mai 2022, Le Blanc.

Exposition « Intimes reflets » Le Blanc

2022-05-07 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00

Le Blanc Indre

La nature nous offre au quotidien des paysages toujours renouvelés. Elle se dévoile

dans l’instant présent, comme un arrêt sur image, une parcelle de vie dans la grande

horloge cosmique. Le passé, le présent et le futur s’y cotoient comme une empreinte de

ce qui a été, ce qui est et d’un éventuel devenir. La loi universelle de la transformation

qui se fige l’instant d’un regard et nous offre un miroir de l’être. Au-delà des frontières de la compréhension, ce sont ces « intimes reflets » qui m’inspirent et que je tente de

saisir et de transcrire en peinture et en sculpture.

Exposition de sculptures et peintures de Denis Zammit.

accueil@destination-brenne.fr +33 2 54 37 05 13

La nature nous offre au quotidien des paysages toujours renouvelés. Elle se dévoile

dans l’instant présent, comme un arrêt sur image, une parcelle de vie dans la grande

horloge cosmique. Le passé, le présent et le futur s’y cotoient comme une empreinte de

ce qui a été, ce qui est et d’un éventuel devenir. La loi universelle de la transformation

qui se fige l’instant d’un regard et nous offre un miroir de l’être. Au-delà des frontières de la compréhension, ce sont ces « intimes reflets » qui m’inspirent et que je tente de

saisir et de transcrire en peinture et en sculpture.

Le Blanc

dernière mise à jour : 2022-02-02 par