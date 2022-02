Exposition Internationale d’Aviculture Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Laragne-Montéglin

Exposition Internationale d’Aviculture Laragne-Montéglin, 29 octobre 2022, Laragne-Montéglin. Exposition Internationale d’Aviculture Laragne-Montéglin

2022-10-29 – 2022-10-30

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Laragne-Montéglin Venez découvrir des animaux de basse-cour, volailles, palmipèdes, pigeons, lapins, oiseaux d’ornement… Compétitions : championnat de France de pigeons, championnat régional de volailles et prix spéciaux lapins. aviculture.denis@orange.fr Laragne-Montéglin

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Laragne-Montéglin Autres Lieu Laragne-Montéglin Adresse Ville Laragne-Montéglin lieuville Laragne-Montéglin Departement Hautes-Alpes

Exposition Internationale d’Aviculture Laragne-Montéglin 2022-10-29 was last modified: by Exposition Internationale d’Aviculture Laragne-Montéglin Laragne-Montéglin 29 octobre 2022 Hautes-Alpes Laragne-Montéglin

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes