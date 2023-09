Exposition « Intérieurs afghans » par Mathilde Weibel et Sarah Hermann à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 09 novembre 2023 au jeudi 07 décembre 2023 :

.Public adultes. gratuit

Mathilde Weibel et Sarah Hermann, de l’association La Petite Kaboul, vous proposent une exposition photographique à la bibliothèque Andrée Chedid sur Les intérieurs afghans du 9 novembre au 7 décembre 2023. Pour présenter cette exposition et mettre en lumière leur travail, une rencontre-vernissage est aussi organisée le jeudi 9 novembre à 19h. L’entrée est libre.

Alors que l’Afghanistan est régulièrement au cœur de l’actualité internationale et que photographes et journalistes sillonnent le pays depuis les quarante dernières années, rares sont les reportages qui portent sur la vie dans les intérieurs pachtounes. Mathilde Weibel et Sarah Hermann, de l’association La petite Kaboul, proposent une exposition photographique sur Les intérieurs afghans à la bibliothèque du 9 novembre au 7 décembre 2023. Cette exposition visuelle et sonore propose d’entrer dans les maisons pour voir et entendre la vie quotidienne, celle des femmes en particulier. Une rencontre-vernissage organisée le jeudi 9 novembre à 19h est l’occasion de mettre en lumière le travail de ces deux artistes qui ont séjournée en octobre 2022 dans les provinces de Paktya et de Kaboul. Toutes deux pachtophones et passionnées par l’Afghanistan, elles ont eu le privilège d’être accueillies et de vivre dans des familles où la tradition a gardé tout son poids.

Entrée libre

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

©Mathilde Weibel