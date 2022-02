Exposition Interactive « Passage… N’oublie-pas ce que tu vœux » – Du 22 février au 26 mars Odyssud, 22 février 2022, Blagnac.

Exposition Interactive « Passage… N’oublie-pas ce que tu vœux » – Du 22 février au 26 mars

du mardi 22 février au samedi 26 mars à Odyssud

### Pierre Jodlowski / Cie Créature-Lou Broquin Voir et se mouvoir, entendre et ressentir des vœux… ces petits morceaux de rêve prennent forme pour une expérience unique orchestrée par trois structures artistiques locales. A l’initiative de la compagnie Créature – Lou Broquin, N’oublie pas ce que tu vœux imagine et réinvente demain avec le public. Découvrez les voeux et les écrits des habitants recueillis par la compagnie Créature et traversez ensuite Passage, installation sensitive élaborée par Pierre Jodlowski et Marin Bonazzi. Parcourez les 10m de ce tunnel dynamique et ressentez, vivez, ces vœux à travers les modulations sonores et lumineuses provoquées par vos propres mouvements. Comme un reflet de vos interprétations, le couloir vous révèlera les bribes d’une réalité acoustique et visuelle. Du Vœux au sensible, couleur, forme, espace, son et émotion se rencontrent ici et vibrent dans une expérience poétique et sensorielle. **Pierre Jodlowski** Il développe son travail en France et à l’étranger dans le champ des musiques d’aujourd’hui. Sa musique, souvent marquée par une importante densité, se situe au croisement du son acoustique et du son électrique et se caractérise par son ancrage dramaturgique et politique. Son activité le conduit à se produire dans la plupart des lieux dédiés à la musique contemporaine mais aussi dans des circuits parallèles : danse, théâtre, arts plastiques, musiques électroniques. Il est également fondateur et directeur artistique associé du studio éOle – en résidence à Odyssud Blagnac depuis 1998 – et du festival Novelum à Toulouse et sa région (de 1998 à 2014). Son travail se déploie aujourd’hui dans de nombreux domaines, et, en périphérie de son univers musical, il travaille l’image, la programmation interactive pour des installations, la mise en scène et cherche avant tout à questionner les rapports dynamiques des espaces scéniques. Il revendique aujourd’hui la pratique d’une musique “active” : dans sa dimension physique [gestes, énergies, espaces] comme psychologique [évocation, mémoire, dimension cinématographique]. En parallèle à son travail de composition, il se produit également pour des performances, en solo ou en formation avec d’autres artistes. **Marin Bonazzi** Cet artiste est licencié de philosophie à l’université du Mirail à Toulouse. Il étudie la composition auprès de Bertrand Dubedout au conservatoire de Toulouse, et obtient en 2013 un DEM de composition avec mention Très Bien à l’unanimité. Depuis 2013, il assiste régulièrement Pierre Jodlowski (Passage pour la Novela —Toulouse, Induction au Printemps des Arts — Monaco, notamment). En 2014, il réalise une transcription électroacoustique du premier mouvement de l’opéra Urbicande de Didier Denis, à la demande du compositeur. Il compose, la même année, une pièce acousmatique Phonos-souvenir, dont la création a lieu à Odyssud dans le cadre du festival Novelum. Il conçoit et co-réalise en 2015 une installation audio-visuelle interactive : les Mirages, coproduite par le collectif éOle et Odyssud. En musique actuelle, il a notamment travaillé avec Aldona, Émilie Cadiou et Olivier Gil, et collabore actuellement avec Manu Galure. Il intervient également auprès de scolaires et d’étudiants en tant que compositeur (Conservatoire de Toulouse, ISAE-supaéro, université Jean-Jaurès de Toulouse, lycée Jean-Piaget de Neuchâtel, nombreuses écoles de l’académie de Toulouse, etc.). **Compagnie Créature – Lou Broquin** En 2015 Lou Broquin prend la direction artistique de la Cie / CRÉATURE. Sa démarche artistique se construit dans la rencontre des différentes matières qui composent l’œuvre : matières animées, matières textuelles, matières sonores et matières lumineuse. Dans cette recherche, aucune de ces dimensions ne prévaut sur les autres et la base commune du développement de chacune se fait dans la volonté de s’adresser au jeune public. Les créations menées questionnent l’élaboration de l’identité, le principe de résilience, la question du temps et du souvenir mais également le dialogue constant entre le monde qui nous porte et celui que nous portons. Les formes animées qui peuplent ses créations appartiennent majoritairement au champ dramaturgique de la figure associée, concept développé par Lou Broquin.

Construire et ressentir de nouveaux lendemains

Odyssud 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



