Exposition interactive « Observons les oiseaux »  

2023-04-05 – 2023-04-05 . Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmenté et supports pédagogiques, devenez l’ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique environnement ! une exposition qui vous est proposée par la Médiathèque Départementale de l’Oise dans le cadre du festival NumeO Tout public, accès libre, médiathèque de Le Coudray-Saint-Germer dernière mise à jour : 2023-03-30 par

