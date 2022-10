Exposition interactive : observons les oiseaux Olemps Olemps OlempsOlemps Catégories d’évènement: Aveyron

Aveyron Olemps Aveyron Olemps EUR Mercredi 12 octobre de 15h à 17h30 : jeux de société

Vendredi 21 octobre à 20h30 : film documentaire « Touroulis ». Voyage entre le Larzac et le Causse Comtal. Film de Stéphane SICHI et Denis PORACCHNIA suivi d’une rencontre débat. Mardi 25 octobre à 14h30 : contes.

Mercredi 26 octobre à 15h30 : atelier fabrication d’un oiseau. Sur réservation, à partir de 8 ans. Mercredi 2 novembre à 15h30 : projection jeunesse.

Mercredi 16 novembre de 15h à 17h30 : jeux de société.

Vendredi 25 novembre à 20h : soirée lecture. Une exposition interactive et de nombreuses animations à découvrir. OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ

