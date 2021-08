Pont-de-Vaux Maison de l'eau et de la nature Ain, Pont-de-Vaux Exposition interactive Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Catégories d’évènement: Ain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Venez découvrir l’exposition interactive pour pêcher des poissons virtuels, écouter les poiseaux du val de Saône, tous savoirs sur le castor… A découvrir en famille ou entre amis, sall accessible aux personnes à mobilité réduite.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, avoir un test antigénique/PCR

Un parcours interactif vous permettetra une immersion dans les sites naturels protégés. Tables, bornes et écrans tactiles vous attendent. Maison de l’eau et de la nature Route de Fleurville, 01190 Pont-de-Vaux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Pont-de-Vaux Ain

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

