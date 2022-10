Exposition interactive : Lux in Tenebris Soumoulou Soumoulou Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques

Soumoulou

Exposition interactive : Lux in Tenebris Soumoulou, 15 novembre 2022, Soumoulou. Exposition interactive : Lux in Tenebris

Bibliothèque Soumoulou Pyrnes-Atlantiques

2022-11-15 – 2022-12-03 Soumoulou

Pyrnes-Atlantiques Soumoulou EUR 0 0 Vous voilà propulsé en 1388, dans un thriller médiéval dont vous êtes le héros ! Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous menez l’enquête sur l’assassinat de deux villageois, plongé dans le décor de BD créé par Joseph Lacroix et les ateliers IN8.

A partir de 13 ans. Vous voilà propulsé en 1388, dans un thriller médiéval dont vous êtes le héros ! Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous menez l’enquête sur l’assassinat de deux villageois, plongé dans le décor de BD créé par Joseph Lacroix et les ateliers IN8.

A partir de 13 ans. +33 6 77 01 16 24 Tourisme nord bearn madiran

Soumoulou

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques, Soumoulou Autres Lieu Soumoulou Adresse Bibliothèque Soumoulou Pyrnes-Atlantiques Ville Soumoulou lieuville Soumoulou Departement Pyrnes-Atlantiques

Soumoulou Soumoulou Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soumoulou/

Exposition interactive : Lux in Tenebris Soumoulou 2022-11-15 was last modified: by Exposition interactive : Lux in Tenebris Soumoulou Soumoulou 15 novembre 2022 Bibliothèque Soumoulou Pyrnes-Atlantiques Pyrnes-Atlantiques Soumoulou

Soumoulou Pyrnes-Atlantiques