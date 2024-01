Exposition interactive « Lux in Ténébris » Enquête façon escape game Médiathéque Tulle, mardi 13 février 2024.

Exposition interactive « Lux in Ténébris » Enquête façon escape game Médiathéque Tulle Corrèze

An 1388. En chemin vers la cour de Gaston Fébus, Jehan Froissart et son page (le visiteur) sont surpris par une tempête. Mais au village où ils font halte, l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé Causas leur offre le gîte, et partage son tourment la veille, deux villageois ont été assassinés. Froissart décide de mener l’enquête. Du bourreau Colas à l’accorte Anna, de Garin de Balun, le troubadour, à Philémon, le tenancier gouailleur, qui se soumettra à la question ? Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous adorerez Lux in ténébris. Vous voilà propulsé dans un triller médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village à la recherche des indices pour confondre le meurtrier. Durée de l’enquête 1 h Entrée libre A partir de 13 ans Gratuit Ouvert Mardi, jeudi et vendredi de 12h à 18h Mercredi et samedi de 10h à 18h –

An 1388. En chemin vers la cour de Gaston Fébus, Jehan Froissart et son page (le visiteur) sont surpris par une tempête. Mais au village où ils font halte, l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé Causas leur offre le gîte, et partage son tourment la veille, deux villageois ont été assassinés. Froissart décide de mener l’enquête. Du bourreau Colas à l’accorte Anna, de Garin de Balun, le troubadour, à Philémon, le tenancier gouailleur, qui se soumettra à la question ? Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous adorerez Lux in ténébris. Vous voilà propulsé dans un triller médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village à la recherche des indices pour confondre le meurtrier. Durée de l’enquête 1 h Entrée libre A partir de 13 ans Gratuit Ouvert Mardi, jeudi et vendredi de 12h à 18h Mercredi et samedi de 10h à 18h – EUR.

Médiathéque Avenue Winston Churchill

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mediatheque@tulleagglo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-02-24



L’événement Exposition interactive « Lux in Ténébris » Enquête façon escape game Tulle a été mis à jour le 2024-01-27 par Corrèze Tourisme