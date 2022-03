Exposition interactive “Les plantes ont du génie” Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Exposition interactive “Les plantes ont du génie” Saint-Pol-de-Léon, 21 avril 2022, Saint-Pol-de-Léon. Exposition interactive “Les plantes ont du génie” Kéroulas 19 rue Corre Saint-Pol-de-Léon

2022-04-21 – 2022-06-16 Kéroulas 19 rue Corre

Saint-Pol-de-Léon Finistère Dans le cadre du “Printemps à la médiathèque”.

Cette exposition dévoile, à travers des exemples remarquablement photographiés, les stratégies de survie mises au point dans le monde végétal.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. +33 2 98 69 14 74 Dans le cadre du “Printemps à la médiathèque”.

Cette exposition dévoile, à travers des exemples remarquablement photographiés, les stratégies de survie mises au point dans le monde végétal.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Kéroulas 19 rue Corre Saint-Pol-de-Léon

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Kéroulas 19 rue Corre Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville Kéroulas 19 rue Corre Saint-Pol-de-Léon Departement Finistère

Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pol-de-leon/

Exposition interactive “Les plantes ont du génie” Saint-Pol-de-Léon 2022-04-21 was last modified: by Exposition interactive “Les plantes ont du génie” Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon 21 avril 2022 finistère saint-pol-de-léon

Saint-Pol-de-Léon Finistère