Exposition interactive les Jeux insolites LONGNY AU PERCHE Longny les Villages, mardi 9 avril 2024.

Exposition interactive les Jeux insolites LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Mercredi

Les Jeux Olympiques arrivent en France cet été. L’exposition les Jeux Insolites revient sur ce phénomène sportif, véritable fête mondiale. A travers 6 kakémonos géants, une application sur tablette, des jeux et des contenus en réalité augmentée, il jette sur le phénomène des Jeux un point de vue décalé , mettant en lumière des champions méconnus, des anecdotes éloquentes, des faits oubliés, pour mieux comprendre ce que sont les jeux aujourd’hui. Sans réservation, tablettes fournies selon disponibilité. Entrée libre, tout public dès 11 ans.

Mardi et vendredi 15h-18h, mercredi 10h-12h et 15h-18h, samedi 10h-12h

Les Jeux Olympiques arrivent en France cet été. L’exposition les Jeux Insolites revient sur ce phénomène sportif, véritable fête mondiale. A travers 6 kakémonos géants, une application sur tablette, des jeux et des contenus en réalité augmentée, il jette sur le phénomène des Jeux un point de vue décalé , mettant en lumière des champions méconnus, des anecdotes éloquentes, des faits oubliés, pour mieux comprendre ce que sont les jeux aujourd’hui. Sans réservation, tablettes fournies selon disponibilité. Entrée libre, tout public dès 11 ans.

Mardi et vendredi 15h-18h, mercredi 10h-12h et 15h-18h, samedi 10h-12h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-04-30

LONGNY AU PERCHE 6 rue du square Eugène Cordier

Longny les Villages 61290 Orne Normandie

L’événement Exposition interactive les Jeux insolites Longny les Villages a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche