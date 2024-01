Exposition interactive Les Jeux Insolites Place de l’hôtel de ville Arudy, mardi 26 mars 2024.

Exposition interactive Les Jeux Insolites Place de l’hôtel de ville Arudy Pyrénées-Atlantiques

En 2024, c’est à Paris et dans toute la France que seront accueillis les Jeux Olympiques d’été. L’exposition « Les Jeux Insolites » revient sur ce phénomène sportif, véritable fête mondiale et chambre d’échos des évolution sociales, politiques et économiques de ces 100 dernières années. Pourquoi l’épreuve du tir au pigeon a disparu ? Qui est Boughéra El Ouafi, premier champion olympique français en marathon ? Qui a donné son nom à l’épreuve du saut en hauteur ? A travers 6 kakémonos géants, une application sur tablette, des jeux et des contenus en réalité augmentée, cette exposition jette sur le phénomène des Jeux un point de vue « décalé », mettant en lumière des champions méconnus, des anecdotes éloquentes, des faits oubliés, pour mieux comprendre ce que sont les jeux d’aujourd’hui.

Place de l’hôtel de ville Médiathèque

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26

fin : 2024-04-30



