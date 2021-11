Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Exposition interactive “De l’eau dans le temps” Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

2021-11-26

Sancerre Cher Sancerre Cette exposition interactive comporte 17 ateliers et 10 panneaux. Elle permet de comprendre l’histoire de l’eau, apprendre à la connaître et à l’utiliser.

La gestion raisonnée de cette ressource naturelle dont la préservation est devenue un des enjeux majeurs de notre société. Les visiteurs seront accueillis par un animateur scientifique auquel ils pourront faire appel à tout moment. Action réalisée en partenariat avec la Communauté de Communes Pays Fort Sancerrois, la région Centre-Val de Loire, le département du Cher, Enedis et la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture. La Fédération Régionale des MJC du Centre-Val de Loire propose l’ exposition “de l’eau dans le temps”, ouverte à tout public.

Elle offre une sensibilisation interactive, expérimentale et ludique des propriétés de l'eau et de ses usages. gael.bouchet@frmjccentre.org +33 6 87 86 07 94

La gestion raisonnée de cette ressource naturelle dont la préservation est devenue un des enjeux majeurs de notre société. Les visiteurs seront accueillis par un animateur scientifique auquel ils pourront faire appel à tout moment. Action réalisée en partenariat avec la Communauté de Communes Pays Fort Sancerrois, la région Centre-Val de Loire, le département du Cher, Enedis et la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture. ©FRMJC Centre

dernière mise à jour : 2021-11-15

