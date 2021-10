Exposition interactive “de l’eau dans le temps” Lignières, 12 novembre 2021, Lignières.

Exposition interactive “de l’eau dans le temps” 2021-11-12 14:00:00 – 2021-11-12 19:00:00

Lignières Cher Lignières Cher

Comprendre l’histoire de l’eau, apprendre à la connaître et à l’utiliser sont autant d’éléments nécessaires à la gestion raisonnée de cette ressource naturelle dont la préservation est devenue un des enjeux majeurs de notre société.

17 ateliers interactifs accompagnés de 10 panneaux pour vous offrir une sensibilisation interactive, expérimentale et ludique des propriétés de l’eau et de ses usages.

Comme chaque année, la Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de la Région Centre propose une exposition pour petits et grands. Le thème de cette année est la connaissance de l’eau et sa gestion.

gael.bouchet@frmjccentre.org +33 6 87 86 07 94

Comprendre l’histoire de l’eau, apprendre à la connaître et à l’utiliser sont autant d’éléments nécessaires à la gestion raisonnée de cette ressource naturelle dont la préservation est devenue un des enjeux majeurs de notre société.

17 ateliers interactifs accompagnés de 10 panneaux pour vous offrir une sensibilisation interactive, expérimentale et ludique des propriétés de l’eau et de ses usages.

office de tourisme

dernière mise à jour : 2021-10-13 par OT LIGNIERES