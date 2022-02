Exposition intéractive de Claude Billès Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Exposition intéractive de Claude Billès Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye

2022-04-27 – 2022-05-14

Claude Billès est un artiste pluridisciplinaire en prise directe avec le réel qui anime depuis des années des ateliers avec des publics variés. Il nous propose une exposition qui évoluera au jour le jour grâce à la participation du public car il installera son atelier de production à Mendi Zolan afin de créer une fresque liée au Mai du Théâtre et qui sera restituée lors du Festival.

