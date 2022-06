Exposition Interactive Colors Nogent-le-Rotrou, 4 juin 2022, Nogent-le-Rotrou.

Exposition Interactive Colors Nogent-le-Rotrou

2022-06-04 – 2022-06-25

Nogent-le-Rotrou 28400

« Interactive colors consiste en une collection d’œuvres d’art d’illusion d’optique interactives. Ces œuvres interagissent selon le mouvement du spectateur devant elle. Chaque pièce contient trois ou quatre couleurs de vinyle (bleu, rouge, jaune et noir). Les couleurs du vinyle sont découpées sous forme de lignes, placées sur deux couches distinctes de « plexiglas transparent » ou de polyester. De nouvelles couleurs apparaissent, en fonction de l’interaction dynamique et visuelle entre les couleurs. »

Vernissage le 4 juin à 18h30

Ouvert le vendredi et samedi de 15h à 18h

Exposition de Dino Ahmad Ali, à la Galerie In Situ.

Vernissage le 4 juin à 18h30.

Ouvert le vendredi et samedi de 15h à 18h.

+33 6 32 40 20 48

« Interactive colors consiste en une collection d’œuvres d’art d’illusion d’optique interactives. Ces œuvres interagissent selon le mouvement du spectateur devant elle. Chaque pièce contient trois ou quatre couleurs de vinyle (bleu, rouge, jaune et noir). Les couleurs du vinyle sont découpées sous forme de lignes, placées sur deux couches distinctes de « plexiglas transparent » ou de polyester. De nouvelles couleurs apparaissent, en fonction de l’interaction dynamique et visuelle entre les couleurs. »

Vernissage le 4 juin à 18h30

Ouvert le vendredi et samedi de 15h à 18h

label friche

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-05-30 par