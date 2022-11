Exposition intéractive « Au travers du corps humain » Touchay Touchay Catégories d’évènement: Cher

Touchay

Exposition intéractive « Au travers du corps humain » Touchay, 8 décembre 2022, Touchay. Exposition intéractive « Au travers du corps humain »

Touchay Cher

2022-12-08 16:30:00 – 2022-12-08 19:00:00 Touchay

Cher Touchay Cher Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture au public de l’exposition interactive : « Au travers du Corps » à la salle des fêtes de 16h30 à 19h. ENTRÉE GRATUITE

La Ville de Touchay vous invite à une sensibilisation interactive, expérimentale et ludique sur le thème de l’anatomie.

Depuis 23 ans, la Fédération Régionale des Maisons de Jeunes et de la Culture du Centre (FRMJC Centre) prouve qu’il est possible d’accéder à la culture scientifique et à l’expérimentation même lorsque l’on est éloigné des grands centres urbains.

16 ateliers interactifs et 10 panneaux. Tout public. Exposition intéractive « Au travers du corps humain » +33 6 87 86 07 94 Touchay

dernière mise à jour : 2022-11-24 par OT CHATEAUMEILLANT

Détails Catégories d’évènement: Cher, Touchay Autres Lieu Touchay Adresse Touchay Cher OT CHATEAUMEILLANT Ville Touchay lieuville Touchay Departement Cher

Touchay Touchay Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/touchay/

Exposition intéractive « Au travers du corps humain » Touchay 2022-12-08 was last modified: by Exposition intéractive « Au travers du corps humain » Touchay Touchay 8 décembre 2022 cher Touchay Touchay Cher OT CHATEAUMEILLANT

Touchay Cher