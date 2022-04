Exposition : Instants choisis Climbach Climbach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Climbach Bas-Rhin Climbach Le couple d’artistes Eva Linder et Dominique Singer, propriétaires de La Villa, espace de dialogue artistique, accueille des expositions de peintures et de sculptures. C’est le printemps d’une nouvelle saison à Lavilla-EDA. En ouverture de la programmation 2022, l’espace d’art est honoré d’accueillir l’artiste Phillipe Colignon. Venez découvrir une riche collection riche d’œuvres inédites ! En ouverture de la programmation 2022, l’espace d’art est honoré d’accueillir l’artiste Phillipe Colignon. Venez découvrir une riche collection riche d’œuvres inédites ! +33 3 88 90 28 22 Le couple d’artistes Eva Linder et Dominique Singer, propriétaires de La Villa, espace de dialogue artistique, accueille des expositions de peintures et de sculptures. C’est le printemps d’une nouvelle saison à Lavilla-EDA. En ouverture de la programmation 2022, l’espace d’art est honoré d’accueillir l’artiste Phillipe Colignon. Venez découvrir une riche collection riche d’œuvres inédites ! Climbach

