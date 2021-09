Exposition : Instantanés (peintures d’Hervé Plouzeau) Richelieu, 18 septembre 2021, Richelieu.

Exposition : Instantanés (peintures d’Hervé Plouzeau) 2021-09-18 – 2021-10-04

Richelieu Indre-et-Loire Richelieu

Exposition de peintures de l’artiste Hervé Plouzeau.

L’instantané n’a pas de passé, pas d’avenir, il est volage, fugace comme un battement de cil, éphémère comme la rosée.

Il est aussi ce moment où il devient cet instant, quand allongé dans l’herbe, le regard perdu vers le ciel, l’esprit se libère et part en voyage.

La nature, éternelle et fragile, nous invite à la contempler.

Elle est le temps qui passe comme l’eau qui s’écoule et nous rappelle que , si nous sommes de passage, notre empreinte nous survit.

Pass sanitaire obligatoire.

Tous les jours, sauf le mardi.

Le vernissage se tiendra le vendredi 17 septembre à 19h.

carole.delabouillerie@ville-richelieu.fr +33 2 47 58 10 02 https://www.ville-richelieu.fr/

Ville de Richelieu

